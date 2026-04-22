L’ 81° Anniversario della Liberazione Nazionale - 25 aprile 2026

L’81° anniversario della Liberazione Nazionale sarà commemorato il 25 aprile 2026. A Arezzo, le celebrazioni si svolgeranno in più momenti nel corso della giornata. La giornata inizierà alle 8 del mattino con una cerimonia pubblica. Durante l’intera giornata sono previste varie iniziative ufficiali e commemorative in diverse location della città. La ricorrenza segna il giorno in cui si ricorda la fine dell’occupazione nazifascista nel Paese.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Nella ricorrenza dell’ 81° Anniversario della Liberazione Nazionale, in questo Capoluogo le celebrazioni si articoleranno secondo i seguenti momenti: ore 8.00 - partenza dal Parcheggio Pietri di una delegazione di ANPI Arezzo che porterà mazzi di fiori a Cippi, Lapidi e Monumenti ai Caduti; ore 9.00 - deposizione di corona di alloro presso il Cimitero del Commonwealth di Indicatore; ore 9.45 - deposizione di corona di alloro al Monumento che ricorda i 792 Caduti del Comune di Arezzo posto all’ingresso del Cimitero Urbano; ore 10.15 - rito religioso presso la Chiesa di San Bernardo officiato da Mons.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’“81° Anniversario della Liberazione Nazionale - 25 aprile 2026” Comune di Caselle in Pittari: cerimonia 81° Anniversario della Liberazione d'Italia 25 Aprile 2026 Notizie correlate 25 Aprile: l’81° anniversario della Liberazione al Cinema ModernissimoLa Cineteca di Bologna celebra l’81° anniversario della Liberazione con la rassegna Viva la libertà, dal 18 al 25 aprile al Cinema Modernissimo. Persiceto festeggia il 25 aprile nell'81° anniversario della LiberazioneSabato 25 aprile ricorre l'81° anniversario della Liberazione italiana: per ricordare questa importante giornata il Comune di Persiceto organizza in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; 25 aprile: Monza celebra l’81°Anniversario della Liberazione; Pistoia celebra il 25 aprile, l’81° anniversario della Liberazione; Cologno Monzese celebra l'81° Anniversario della Liberazione. A Quarona il 25 Aprile tra corteo, memoria e orazione ufficiale per l’81° anniversario della LiberazioneA Quarona il 25 Aprile 2026 sarà celebrato con un programma pubblico dedicato alla Festa della Liberazione, promosso nel segno della memoria, della partecipazione cittadina e del ricordo dei caduti. L ... valsesianotizie.it Festa della Liberazione: le cerimonie a Cattolica, San Giovanni e CorianoCattolica, San Giovanni in Marignano e Coriano celebrano l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. chiamamicitta.it Ostuni celebra l’81° anniversario della Liberazione con la posa di una memoria in onore di Angelo Raffaele Quartulli. - facebook.com facebook Celebrazione dell'81° Anniversario della Liberazione - Sabato 25 Aprile 2026. x.com