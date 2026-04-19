25 Aprile | l’81° anniversario della Liberazione al Cinema Modernissimo
Il Cinema Modernissimo di Bologna ospita dal 18 al 25 aprile la rassegna Viva la libertà, dedicata all’81° anniversario della Liberazione. La manifestazione si svolge in occasione del giorno che ricorda la fine dell’occupazione nazifascista e la liberazione del paese. La programmazione comprende diverse proiezioni legate a quegli eventi storici, promosse dalla Cineteca di Bologna per ricordare questa ricorrenza.
La Cineteca di Bologna celebra l’81° anniversario della Liberazione con la rassegna Viva la libertà, dal 18 al 25 aprile al Cinema Modernissimo. Tra gli appuntamenti principali, quello di martedì 21 aprile, giorno della Liberazione di Bologna: alle ore 17.45, lo storico Giuseppe Savini presenterà.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie correlate
Fiorenzuola celebra il 25 aprile: tre giorni per l’81esimo anniversario della LiberazioneTre giorni di iniziative a Fiorenzuola per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione.
L’81esimo anniversario della Liberazione: il senatore Casini alle celebrazioni del 25 aprileIn occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, il Comune di Modigliana — medaglia di bronzo al valore civile...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: La Liberazione in Cineteca – Programmazione; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Giovanni Lindo Ferretti legge i Cervi; Cineteca di Bologna: il programma della settimana.
Giovanni Lindo Ferretti legge i CerviLa Cineteca di Bologna celebra l’81° anniversario della Liberazione con la rassegna ’Viva la libertà’, da oggi al 25 ... msn.com
Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale!: Porco Rosso torna al cinema per il 25 aprileIn occasione del Giorno della Liberazione, Porco Rosso di Hayao Miyazaki torna nelle sale italiane. Scopri dove vedere il capolavoro dello Studio Ghibli. universalmovies.it
Ci vediamo martedì al cinema Modernissimo di Napoli facebook