Il 25 aprile è una data che rappresenta la festa della liberazione e dell’Italia. Durante un discorso, una figura politica ha affermato che questa giornata, che celebra la fine dell’occupazione nazifascista, non dovrebbe essere vista come un elemento di divisione. Ha sottolineato che si tratta di un momento fondamentale per il Paese e lo Stato.

“E’ la festa fondante del nostro Paese e del nostro Stato. Per me è inimmaginabile che sia divisiva. Se puoi qualcuno non si sente rappresentato da questa festa significa che non si sente rappresentato da questa Costituzione, quindi non so che idea possa avere”. Lo ha dichiarato Roberto Fico, presidente della Regione Campania, intervistato a margine delle celebrazione per la Festa della Liberazione svoltesi a Napoli in piazza Carità. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 Aprile, Fico: "Inimmaginabile che sia divisiva"

Notizie correlate

Alessandra Celentano si commuove e spiazza tutti: “Penso che Amici 25 sia uno spettacolo meraviglioso, quanta passione sia da parte nostra che da tutti quelli che lavorano qui”Al quarto appuntamento con il Serale di “Amici di Maria De Filippi” a sorpresa Alessandra Celentano ha spiazzato tutti.

25 aprile, l'appello di Mattarella: "Sia momento di riflessione collettiva e coesione nazionale""Nel ricordare il sacrificio di quanti hanno combattuto per restituirci la libertà, ribadiamo l'impegno della Repubblica italiana in favore della...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: REGIONE CAMPANIA - Fico: Il 25 aprile è un grande giorno di unità a Napoli che si è liberata da sola.

Fico, '25 aprile grande giorno di unità a Napoli che si è liberata da sola'Il 25 aprile è un grande giorno di unità, di liberazione, il giorno anche di Napoli che ha la medaglia al valore civile perché si è liberata da sola e io credo che questi temi che riguardano Liberazi ... ansa.it

25 aprile, Fico: Parlare di derby è assolutamente sbagliatoParlare di derby è assolutamente sbagliato, noi dobbiamo la nostra libertà e la nostra democrazia alla liberazione. Queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, a margine delle ... affaritaliani.it