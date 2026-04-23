25 aprile l' appello di Mattarella | Sia momento di riflessione collettiva e coesione nazionale

In occasione del 25 aprile, il presidente della Repubblica ha rivolto un appello a dedicare questa giornata a una riflessione collettiva e alla coesione nazionale. Ha ricordato il sacrificio di quanti hanno combattuto per la libertà e ha ribadito l’impegno della Repubblica italiana per la pace, i diritti umani e la creazione di società più giuste e solidali a livello sia nazionale che internazionale.

"Nel ricordare il sacrificio di quanti hanno combattuto per restituirci la libertà, ribadiamo l'impegno della Repubblica italiana in favore della pace, del rispetto dei diritti umani e della costruzione di società nazionali e internazionali più giuste e solidali". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma nella ricorrenza dell'81° anniversario della Liberazione. "Con questi sentimenti - ha aggiunto -, rinnovo a tutti voi il saluto più cordiale e il ringraziamento più intenso per il prezioso contributo che continuate a recare all'Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 25 aprile, l'appello di Mattarella: "Sia momento di riflessione collettiva e coesione nazionale" Notizie correlate Meloni, appello alla coesione nazionale. Poi l’affondo sul M5S e lo scontro con il Pd: “Incoerenti sugli Usa”Roma – Dottor Jekyll al mattino per chiedere l’unità del Paese di fronte alla crisi iraniana, Mister Hyde al pomeriggio per regolare i vecchi conti... “Aspettando il 25 aprile”, un viaggio musicale nella memoria collettiva all'Archivio di StatoUn concerto per avvicinarsi, attraverso la musica, a una delle ricorrenze più significative della nostra storia recente, “Aspettando il 25 aprile”... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il ministro Crosetto e Neri Marcorè al fianco del presidente Mattarella; Mattarella in visita a San Severino Marche per la Liberazione, il sindaco: Appendete il tricolore su finestre e balconi. Il programma...; San Severino Marche - Visita del presidente Mattarella per il 25 Aprile: il sindaco invita a esporre il tricolore; Mentre Trump attacca Papa Leone XIV, Mattarella rilancia l’appello alla pace del Pontefice: Richiamo urgente che non può lasciare nessuno indifferente. 25 aprile, Mattarella: «Custodire la libertà e la pace dalla dissennatezza»Il presidente della Repubblica: «Il prevalere della legge imposta da chi si ritenga provvisoriamente più forte è destinata a seminare lutti e distruzioni» ... italiaoggi.it Mattarella a San Severino Marche per il 25 aprile, Comune 'esporre il tricolore'Esporre il tricolore alle finestre e ai balconi a San Severino Marche in vista della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 25 aprile. (ANSA) ... ansa.it Mattarella: "I valori della Liberazione scolpiti nella Costituzione. Se prevale la legge del più forte è la barbarie nella vita internazionale" #ANSA - facebook.com facebook Mattarella: "I valori della Liberazione scolpiti nella Costituzione. Se prevale la legge del più forte è la barbarie nella vita internazionale" #ANSA x.com