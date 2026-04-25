Domani a Roma si celebrerà il 25 aprile con diverse manifestazioni ufficiali, cortei e iniziative diffuse in tutta la città. Le strade saranno chiuse al traffico e si prevedono possibili tensioni tra i partecipanti. La commemorazione della Liberazione coinvolgerà diverse zone della capitale con eventi pubblici e raduni organizzati dalle autorità e dalle associazioni. La giornata si svolgerà in modo da garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività.

Il 25 aprile si avvicina e Roma si prepara a onorare la festa della Liberazione con una serie di commemorazioni istituzionali, cortei e iniziative diffuse in tutta la città. Questa giornata promette di essere intensa, all’insegna della memoria antifascista, ma è anche caratterizzata da divisioni e possibili tensioni. Il clima di attesa si è già riscaldato alla vigilia dell’evento. Nel quartiere Appio Latino, che rientra nel territorio del Municipio VII, è comparsa nella notte una scritta, realizzata su carta adesiva nera e con testo bianco, che recita: “25 aprile: partigiano infame”. Questo gesto ha suscitato la condanna di vari esponenti del mondo politico e dei sindacati, tra cui il segretario del Pd Roma, Enzo Foschi, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - 25 aprile: domani a Roma cortei ed eventi per la Liberazione, strade chiuse e possibili tensioni

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