Il 25 aprile a Roma si svolgeranno quattro cortei in occasione della Festa della Liberazione. Oltre alle manifestazioni di piazza, sono previsti anche eventi istituzionali e sportivi lungo varie zone della città. La giornata vedrà coinvolgimenti di gruppi e partecipanti che si muoveranno secondo percorsi e orari stabiliti, con l’obiettivo di commemorare questa ricorrenza. La città si prepara a vivere un calendario ricco di iniziative per questa data.

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Roma celebra il 25 aprile con diversi cortei, eventi istuzionali e sportivi. Dal centro alle periferie sono diversi i quartieri coinvolti, dalla zona di Piramide fino a Centocelle e Quarticciolo. La macchina della sicurezza sarà imponente per garantire lo svolgimento di tutte le iniziative. I dettagli del piano saranno messi a punto oggi nel corso di un tavolo tecnico che si terrà in Questura. La giornata si aprirà con la tradizionale cerimonia all'Altare della Patria alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato. L'area di piazza Venezia sarà presidiata dalle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 25 aprile, a Roma quattro cortei per festa della Liberazione: orari e percorsi

Notizie correlate

Leggi anche: Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma

Festa della Liberazione 2026: il 25 aprile a Monte Sole81° Anniversario della Liberazione a Monte Sole (Marzabotto): come ogni anno un appuntamento imperdibile per una giornata da celebrare.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma; 25 aprile a Roma: gli appuntamenti per la Liberazione; 25 aprile: Landini al corteo di Roma per l’81° anniversario della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia.

25 aprile a Roma: cosa fare tra concerti, eventi gratis e gite fuori portaIl 25 aprile a Roma, cosa fare tra eventi, cultura e gite: una giornata tra memoria, svago e tante cose da fare. funweek.it

25 aprile, a Roma quattro cortei per festa della Liberazione: orari e percorsiRoma celebra il 25 aprile con diversi cortei, eventi istuzionali e sportivi. Dal centro alle periferie sono diversi i quartieri coinvolti, dalla zona di Piramide fino a Centocelle e Quarticciolo. La ... adnkronos.com

RANIERI-ROMA ADDIO: FINE DEL RAPPORTO E DELLA NARRAZIONE. ADL-CONTE E I PARAMETRI ZERO https://youtu.be/4bq-uADKbBE - facebook.com facebook

Roma Tre Orchestra, torna a Garbatella il festival estivo insieme a INPS e Fondazione Roma x.com