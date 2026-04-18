Cortei e Appia Run a Roma oggi e domani strade chiuse e bus devi

A Roma nel fine settimana si svolgono tre cortei, una maratona e un raduno di motociclisti, che portano a chiusure di strade e deviazioni dei mezzi pubblici. Le manifestazioni interessano diverse zone della città e comportano modifiche alle linee di autobus, con rallentamenti del servizio e restrizioni al traffico. La città si prepara a gestire le numerose iniziative che si svolgono nel corso dei prossimi due giorni.

(Adnkronos) – Tre cortei, una maratona e un raduno di motociclisti nel weekend a Roma. Due giorni di autobus deviati, rallentamenti del servizio pubblico e strade chiuse per la capitale. Oggi, sabato 18 aprile, è previsto un corteo e un raduno motociclistico. Il raduno è in programma nell’area delle Terme di Caracalla e dalle 9 alle 17 è previsto il divieto di transito in viale delle Terme di Caracalla (carreggiata laterale) nel tratto tra largo Vittime del Terrorismo e largo Cavalieri di Colombo. Sempre nella giornata di oggi, dalle 13 alle 15, un corteo per commemorare i Partigiani caduti durante la Resistenza sfilerà da piazzale Tiburtino a piazzale del Verano percorrendo via Tiburtina.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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