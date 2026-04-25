Il 25 aprile a Roma, decine di migliaia di persone hanno partecipato a una sfilata che si è estesa da Porta San Paolo fino al Parco Schuster. La manifestazione ha coinvolto cittadini di varie età, che hanno percorso le strade della città in occasione delle celebrazioni ufficiali. La partecipazione si è svolta senza incidenti e ha visto la presenza di diversi gruppi e associazioni.

Sono decine di migliaia le persone che hanno sfilato in piazza a Roma da Porta San Paolo a Parco Schuster in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile. Ad aprire il corteo l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI), seguita da tantissime altre sigle politiche e della società civile che hanno affollato le strade della capitale. Slogan antifascisti e cori contro la guerra sono stati intonati nel corso della manifestazione, che si è svolta pacificamente. A Parco Schuster si sono susseguiti gli interventi istituzionali che hanno quindi concluso la manifestazione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, decine di migliaia di persone sfilano a Roma

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