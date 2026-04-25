25 aprile contestatrice a Gualtieri | Fascista

Durante le celebrazioni del 25 aprile, una donna ha interrotto il sindaco di Roma mentre stava parlando dalla piattaforma alla fine del corteo. La contestatrice ha rivolto alcune parole al primo cittadino, chiamandolo “fascista”. L’episodio si è verificato mentre il sindaco stava concludendo il suo intervento davanti ai presenti. La donna si è poi allontanata dopo aver pronunciato la sua frase.

Una contestatrice ha interrotto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il suo intervento dal palco al termine del corteo per il 25 aprile. La donna, in prima fila tra il pubblico, ha urlato più volte ‘fascista, fai schifo’ al sindaco, ‘stai vendendo la città, infame’ e ‘lobbista, vergogna’. La contestatrice è stata criticata dagli altri presenti e invitata ad allontanarsi, cosa che ha fatto pacificamente. Nel riprendere la parola, Gualtieri ha ricordato ‘sono cose che succedono, a noi le piazze piacciono vere, di assemblee ne abbiamo fatte’. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 aprile, contestatrice a Gualtieri: "Fascista" Notizie correlate Leggi anche: Meloni sul 25 aprile, ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista 25 Aprile, Perugia anti-fascista in corteo contro l'imperialismo e il genocidio palestineseIl 25 aprile non è solo fatto di celebrazioni istituzionali ed eventi per non dimenticare il ruolo della Resistenza nel giorno della Liberazione... Una raccolta di contenuti 25 aprile, contestatrice a Gualtieri: FascistaUna contestatrice ha interrotto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il suo intervento dal palco al termine del corteo per il 25 aprile. La donna, in ... lapresse.it 25 aprile, la cerimonia all'Altare della Patria con il presidente MattarellaL’Italia festeggia oggi il 25 aprile con centinaia di iniziative, tra cortei, manifestazioni e cerimonie istituzionali. La Festa della Liberazione, che quest’anno ricorda l’81° anniversario della fine ... lastampa.it