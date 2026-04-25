Il 25 aprile, un esponente politico ha commentato le dichiarazioni rilasciate dalla presidente del Consiglio, dichiarando di prendere atto di quanto detto. Ha aggiunto di rispettare le parole di Meloni, ma ha criticato il partito di appartenenza della premier, sostenendo che in Forza Italia ci siano posizioni ambigue. Ha poi precisato di attenersi alle dichiarazioni pubbliche senza giudicare la democraticità di altri leader politici.

“Io sto alle dichiarazioni che vengono fatte. Non spetta a me, arrogantemente, distribuire patenti di democraticità agli altri leader politici e alla presidente del Consiglio. Prendiamo atto delle sue dichiarazioni, certo prendiamo anche atto che fino all’altro giorno La Russa ha fatto dichiarazioni di tono diverso, prendiamo anche atto che all’interno di Fratelli d’Italia molto spesso vengono fuori delle posizioni e delle dichiarazioni più ambigue. L’importante è che tutte le forze politiche che siedono nel Parlamento e si riconoscono nell’ordinamento democratico abbraccino questi valori e questi principi antifascisti “. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a margine delle celebrazioni per il 25 Aprile in piazza Carità a Napoli.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 Aprile, Conte: "Prendo atto delle parole di Meloni, ma in Fdi posizioni ambigue"

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