Boom d'affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: ha votato quasi il 59% degli aventi diritto, cifra record. A due terzi dello scrutinio, il No è saldamente avanti. A Milano i magistrati festeggiano ai primi dati, a Napoli intonano "Bella ciao" "Viva l'Italia che resiste": con questo slogan che accompagna la Costituzione italiana il Comitato società civile per il No al referendum costituzionale dà appuntamento a partire dalle ore 18 in piazza Barberini a Roma per festeggiare l'esito della consultazione. L'iniziativa è stata annunciata dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini, durante la conferenza stampa insieme al presidente del Comitato Giovanni Bachelet. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, vince il No con il 54%. Conte esulta, Meloni: "Avanti con determinazione e rispetto". Nordio: "Prendo atto, popolo sovrano"

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REFERENDUM | Secondo quanto riporta Eligendo, ad oltre la metà delle sezioni scrutinate il NO è al 54,57%. L'affluenza al voto sfiora il 59% #ANSA x.com