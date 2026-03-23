Boom d'affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: ha votato quasi il 59% degli aventi diritto, cifra record. A due terzi dello scrutinio, il No è saldamente avanti. A Milano i magistrati festeggiano ai primi dati, a Napoli intonano "Bella ciao" "Il dato nuovo è che questa volta ha votato una quota significativa di elettori che non hanno votato né alle scorse politiche né alle scorse europee, dunque cittadini che verosimilmente non si rispecchiano nei partiti ma hanno votato nel merito del referendum. Il 60% circa di questi votanti si è espressa per il no". Lo spiega all'ANSA il sondaggista Antonio Noto del consorzio Opinio Italia per la Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, vince il No con quasi il 54%. Conte esulta, Meloni: "Avanti con determinazione e rispetto". Nordio: "Prendo atto, popolo sovrano"

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