Il 25 aprile segna la fine dell'occupazione nazista in Italia, grazie all'insurrezione promossa dal CLNAI nel 1945. Questa data rappresenta la liberazione dal controllo oppressivo e viene celebrata come un momento di svolta storica. Per i bambini, diventa importante comprendere i simboli di quella lotta e il significato di libertà, anche attraverso attività e racconti che rendano più comprensibile il valore di quegli eventi.

? Cosa sapere L'insurrezione del CLNAI del 25 aprile 1945 pose fine all'occupazione nazista in Italia.. La pedagogia Montessori propone simboli come la bandiera per trasmettere i valori democratici.. Il 25 aprile 1945 l’insurrezione coordinata dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia ha segnato la fine dell’occupazione nazista e del regime fascista, trasformando la storia italiana attraverso la liberazione di città come Milano e Torino. Questa ricorrenza non rappresenta soltanto un passaggio militare decisivo per il Paese, ma costituisce il punto di partenza che porterà, nel 1946, alla nascita della. Come evidenziato dagli studi condotti dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, la Resistenza non è stata una semplice operazione bellica, bensì un momento cruciale per gettare le basi della democrazia italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 Aprile: come far vivere la libertà ai bambini tra simboli e realtà

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