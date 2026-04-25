Durante il corteo del 25 aprile al parco Schuster di Roma, sono stati esplosi colpi di pistola ad aria compressa, provocando due feriti tra i partecipanti. La polizia ha confermato l’accaduto e sta conducendo le indagini per identificare chi abbia aperto il fuoco. Nessuna ulteriore informazione sui responsabili è stata comunicata finora. La scena ha suscitato sconcerto tra i presenti, che si sono rifugiati in attesa di chiarimenti.

Colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile al parco Schuster a Roma. "Attenzione, hanno sparato a due nostri compagni con una pistola ad aria compressa. Sono tutte e due in ambulanza e non sono gravi. Un gesto gravissimo che noi stiamo denunciando alle autorità”, è stato annunciato dal palco montato al parco, dove confluiva il corteo. A sparare sarebbero stati due ragazzi arrivati in moto con il volto coperto da un casco integrale e mimetica chiara. Uno dei due avrebbe estratto una pistola ad aria compressa sparando contro i manifestanti, per poi scappare. I feriti sarebbero una coppia, moglie e marito: lui sarebbe stato colpito alla mano e alla faccia, lei alla spalla.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 25 aprile, colpi di pistola ad aria compressa nella folla: choc a Roma, due feriti

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