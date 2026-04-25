25 aprile colpi di pistola ad aria compressa dopo il corteo di Roma | due feriti

Sabato a Roma si è concluso con momenti di tensione dopo la manifestazione per il 25 aprile. Dopo il corteo, sono stati sparati colpi di pistola ad aria compressa, che hanno provocato il ferimento di due persone. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori di quanto accaduto. Non ci sono altre notizie su eventuali conseguenze o sviluppi successivi.

Sabato di tensioni a Roma. Due persone sono rimaste ferite al termine della manifestazione per il 25 aprile. La coppia si trovava a Parco Schuster quando è stata raggiunta da tre colpi esplosi da una pistola ad aria compressa. L’uomo ha riportato due ferite, una al collo e l’altra sulla mano, mentre la donna alla spalla: “Siamo molto scossi”, ha dichiarato la coppia uscendo dal commissariato, non volendo rilasciare altre dichiarazioni. I feriti avevano al collo il fazzoletto dell’Anpi. I due hanno solo confermato che al momento dello sparo indossavano il fazzoletto dell’Anpi al collo. “Sono venuti subito qui perché loro sapevano che c’era il presidio medico, sono stati medicati.🔗 Leggi su Lapresse.it

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