Annullata la conferenza sulla remigrazione alla Camera | la solita patetica fiction dell' antifascismo in assenza di fascismo

Questa mattina era prevista una conferenza alla Camera sul tema della remigrazione, ma è stata annullata all’ultimo minuto. La riunione, organizzata da forze di destra radicale, non si è tenuta, lasciando molti a chiedersi cosa ci fosse dietro questa scelta. La polemica resta aperta, e il dibattito si sposta su un altro fronte.

In questi giorni, si sarebbe dovuto tenere alla Camera un dibattito sul controverso e spinoso tema della remigrazione organizzato da forze della destra radicale. Il dibattito è stato impedito da alcuni esponenti della sinistra fucsia neoliberale che hanno intonato Bella ciao, rendendo impossibile l'attuazione del dibattito previsto. Ci siano allora consentite alcune considerazioni telegrafiche sull'accaduto. Anzitutto, la sciagurata superficialità ideologica delle destre nell'affrontare il nodale tema dell'immigrazione: dicono di essere schierati dalla parte italiana ma sono in realtà schierati sempre e solo dalla parte dei padroni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Questa mattina era prevista una conferenza stampa alla Camera dei deputati per promuovere una proposta di legge sulla remigrazione.

Caos alla Camera durante la discussione sulla remigrazione.

