25 aprile Battaglia | Dobbiamo tutto alle donne e agli uomini che pagarono con la vita la scelta della libertà

Il 25 aprile 2026 l’Italia celebra il 81° anniversario della Liberazione. In questa giornata, si ricorda il sacrificio di molte persone che hanno combattuto contro l’occupazione nazifascista e la dittatura, pagando con la vita la difesa della libertà. La giornata viene segnata da cerimonie e commemorazioni che coinvolgono istituzioni e cittadini, per mantenere vivo il ricordo di un periodo storico cruciale per il Paese.

"Oggi, 25 aprile 2026, l'Italia intera si ferma per ricordare. Sono trascorsi 81 anni dal momento in cui il nostro Paese ha spezzato le catene di una delle pagine più buie della storia umana: l'occupazione nazifascista, la dittatura e, soprattutto la violenza sistematica contro la libertà e la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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