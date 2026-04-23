Frosinone 25 aprile 2026 81° Anniversario della Liberazione Festa di tutti gli Italiani | il programma delle celebrazioni

Il 25 aprile a Frosinone si terranno le celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione, con un programma che inizia alle 9 del mattino. La giornata prevede diverse iniziative pubbliche per ricordare questa ricorrenza nazionale, coinvolgendo la comunità locale e creando momenti di incontro e commemorazione. La giornata si svolgerà nel rispetto delle tradizioni e delle modalità previste dal calendario delle celebrazioni ufficiali.

La Città di Frosinone celebrerà il 25 aprile, 81° Anniversario della Liberazione, con il seguente programma: alle 9.15, raduno Autorità, alla presenza di S.E. il Prefetto e delle Forze di Polizia, con banda musicale e gonfaloni, in piazzale Vittorio Veneto; il corteo raggiungerà quindi piazza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Il 25 aprile a Verbania: il programma delle celebrazioni per l’81° anniversario della LiberazioneLa Prefettura del Vco, insieme alla Città di Verbania, alla Provincia, all'Associazione Casa della Resistenza Ets, all'Anpi e al Comitato Unitario... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programma; Venezia celebra la Liberazione con un programma di iniziative diffuse; Anniversario della Liberazione: si comincia con gli eventi nelle frazioni. Il programma; Cosa fare il 25 aprile a Sassari: il concerto. 25 aprile 2026. Celebrazioni per l’81° Anniversario della LiberazioneIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, le principali istituzioni hanno organizzato una serie di appuntamenti celebrativi. laquilablog.it 25 aprile in Toscana: le iniziative per celebrare l’81esimo anniversario della LiberazioneDa Firenze, città medaglia d'oro della Resistenza, a Sant'Anna di Stazzema, simbolo degli eccidi nazifascisti nel nostro Paese, tutte le celebrazioni ufficiali in programma per la Festa della Liberazi ... intoscana.it Tutte le iniziative per l’81° anniversario della Liberazione a Santarcangelo - facebook.com facebook Celebrazione dell'81° Anniversario della Liberazione - Sabato 25 Aprile 2026. x.com