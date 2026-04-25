A Torino, in occasione del 25 aprile, si sono verificati momenti di protesta. Durante i cortei, alcune persone hanno bruciato bandiere dell’Unione Europea e della NATO e hanno esposto slogan contro il presidente del Consiglio. È stata anche issata una bandiera della Palestina. La giornata è iniziata con una fiaccolata istituzionale che si è conclusa in Piazza Castello.

A Torino i cortei per il 25 aprile sono iniziati con un giorno in anticipo con la fiaccolata istituzionale, che si è conclusa in Piazza Castello. In testa al corteo, come sempre, l’Anpi, poi le rappresentanze istituzionali con il sindaco Stefano Lo Russo e man mano tutti gli altri esponenti di Comune e Regione Piemonte. A seguire i sindacati, lo striscione dei “ Partigiani della Pace ” in cui confluiscono Fiom, Fronte della Gioventù Comunista e Cat Coordinamento Antifascista Torino, seguito dallo striscione di Sinistra Anticapitalista. A chiusura del corteo lo spezzone sociale “ Torino Partigiana ” aperto dallo striscione “Askatasuna vuol dire libertà.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 25 Aprile, a Torino si bruciano le bandiere di Ue e Nato. Slogan contro Meloni, issata la bandiera della Palestina

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