25 aprile alla fiaccolata a torino bruciate bandiere nato e ue

Durante la fiaccolata per il 25 aprile a Torino, alcuni partecipanti hanno bruciato le bandiere della Nato e dell'Unione Europea. Nel corso dell'evento, un gruppo ha anche mostrato una bandiera palestinese di grandi dimensioni su Palazzo Madama. Nessuna altra azione o incidente è stato segnalato nelle ore successive alla manifestazione.

Al termine della fiaccolata per il 25 aprile a Torino, alcuni manifestanti hanno dato fuoco alle bandiere di Nato e Ue, mentre un gruppo ha esposto una bandiera palestinese molto grande su Palazzo Madama. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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