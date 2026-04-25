A Roma, nei pressi di Parco Schuster, un uomo armato di casco integrale avrebbe sparato tre colpi con un’arma softair contro una coppia iscritta all’Anpi. L’incidente è avvenuto al termine di un corteo per il 25 aprile. Le forze dell’ordine stanno cercando il sospettato, che si è allontanato subito dopo l’accaduto. La coppia ha riportato ferite che non sarebbero gravi.

ROMA – Avrebbe esploso tre colpi presumibilmente con una softair l’uomo che ha ferito una coppia,iscritta all’Anpi, nei pressi di parco Schuster dov’era terminato il corteo per il 25 aprile 2026. Dalle prime informazioni, sembra che l’uomo (e non due come si era ipotizzato in un primo momento) era a bordo di uno scooter chiaro, con casco integrale nero e giacca verde militare, e abbia sparato da una distanza di circa dieci metri prima di fuggire. Due colpi hanno ferito il marito e un altro la moglie. Sono al vaglio le immagini delletelecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso dettagli dello scooter per risalire all’identità dell’aggressore.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - 25 aprile a Roma: spari con arma softair contro coppia Anpi. Si cerca uomo con casco integrale

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