Adelmo Cervi contro Kanye West | Chi gira con le svastiche addosso non deve esibirsi in alcuna città

Un fronte si apre tra Adelmo Cervi e Kanye West dopo che il rapper è stato visto indossare abbigliamento con simboli associati al nazismo. Cervi ha dichiarato che chi porta le svastiche addosso non dovrebbe esibirsi in nessuna città. La vicenda ha suscitato reazioni e polemiche in Italia, mentre la Gran Bretagna ha già preso provvedimenti in merito a episodi simili.

Reggio Emilia, 8 aprile 2026 – “La Gran Bretagna ha fatto bene, noi invece in Italia arriviamo sempre tardi su queste questioni”. Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli fucilati dai nazifascisti nel ‘43 a Reggio Emilia, commenta così la decisione del Regno Unito di revocare il permesso d’ingresso al rapper Kanye West per il Wireless Festival di Londra (in programma dal 10 al 12 luglio), proprio una settimana prima del live – sabato 18 luglio – alla Rcf Arena, nell’ambito dell’Helwatt Festival, di cui ‘Ye’ è la star di punta. Kanye West a Bologna: il video (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) “West non è un mio amico di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adelmo Cervi contro Kanye West: “Chi gira con le svastiche addosso non deve esibirsi in alcuna città” «Kanye West nazista», il governo britannico fa saltare il concerto. E in Italia rischia di nuovo: «Chi gira con le svastiche non deve esibirsi»Il Regno Unito ha revocato il permesso d’ingresso a Kanye West, bloccando di fatto la sua esibizione al Wireless Festival di Londra, in programma dal... Antisemitismo, Kanye West privato del visto per il Regno Unito: non potrà esibirsi a Londra. Cancellato il Wireless FestivalKanye West, conosciuto anche come Ye, è stato al centro di una bufera politica e sociale in Gran Bretagna. Temi più discussi: Adelmo Cervi contro Kanye West: Chi gira con le svastiche addosso non deve esibirsi in alcuna città; Kanye West a Reggio Emilia, Adelmo Cervi e l’Anpi: Chi gira con le svastiche non deve esibirsi; Kayne West, dopo Londra polemiche anche per il concerto in programma a Reggio Emilia: Chi gira con le svastiche non deve esibirsi; Antisemita: Kanye West respinto da Londra. Polemiche su Reggio Emilia. Adelmo Cervi contro Kanye West: Chi gira con le svastiche addosso non deve esibirsi in alcuna cittàIl figlio di Aldo, uno dei sette fratelli fucilati dai fascisti, dice No al concerto nella patria della Resistenza: Se si può, sarebbe meglio cancellarlo. L’Anpi: La Gran Bretagna ha fatto bene, ... msn.com Kanye West a Reggio Emilia, Adelmo Cervi e l’Anpi: Chi gira con le svastiche non deve esibirsiIl figlio di uno dei sette fratelli uccisi dai nazifascisti nel 1943 spera in uno stop del concerto italiano del rapper, a luglio, dopo la decisione del Regno ... bologna.repubblica.it Il musicista è atteso il 18 luglio alla Rcf Arena per un unico concerto evento in Italia. Adelmo Cervi, figlio di uno dei sette fratelli uccisi dai nazifascisti: «Non è degno di cantare da nessuna parte». L'Anpi: «Gli organizzatori se ne assumeranno la responsabilità» - facebook.com facebook Kanye West a Reggio Emilia, Adelmo Cervi e l’Anpi: “Chi gira con le svastiche non deve esibirsi” x.com