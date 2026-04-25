Il 25 aprile 2026, in occasione della Festa della Liberazione, le Gallerie d’Italia a Napoli apriranno gratuitamente le porte delle loro quattro sedi. Questa giornata rappresenta un’occasione per visitare i musei senza costi e scoprire le collezioni esposte. L’iniziativa permette ai visitatori di entrare nei diversi spazi e di apprezzare le opere e le mostre presenti nelle strutture cittadine.

"> Il 25 aprile 2026, in occasione della Festa della Liberazione, le Gallerie d’Italia offriranno un’opportunità imperdibile per gli amanti dell’arte: ingresso gratuito nelle loro quattro sedi. Questa è un’occasione speciale per visitare collezioni permanenti e mostra temporanee, godendo di una giornata all’insegna della cultura e della bellezza. Scopri le Gallerie d’Italia in Quattro Città. Le Gallerie d’Italia si trovano nelle quattro città di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, ognuna delle quali offre esperienze uniche e affascinanti. Il 25 aprile, sarà possibile esplorare le diverse esposizioni e collezioni senza alcun costo, rendendo la cultura accessibile a tutti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - 25 aprile a Napoli: ingresso gratuito al Museo Gallerie d’Italia e Corridoio d’Oro

Notizie correlate

Cultura, Gallerie d'Italia aperte per il 25 aprile: ingresso gratuito a Milano e in tutta ItaliaIl 25 aprile, festa della Liberazione, tutte e quattro le sedi delle Gallerie d'Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza saranno aperte con...

Gallerie d’Italia, mostre e collezioni gratis per il 25 aprile. Cosa vedere da Milano a NapoliPer la festa della Liberazione, tutte e quattro le sedi delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli, Torino e Vicenza saranno aperte...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sabato 25 aprile 2026: Musei gratis a Napoli e in Campania per la Festa della Liberazione; Musei gratis a Napoli e in Campania il 25 aprile: festa della Liberazione tra arte e cultura; Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 24 a domenica 26 aprile; Il 25 aprile l’arte è per tutti: porte aperte e ingresso gratuito alle Gallerie d’Italia.

25 aprile a Napoli: ingresso gratuito al Museo Gallerie d’Italia e Corridoio d’OroLe Gallerie d’Italia si trovano nelle quattro città di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, ognuna delle quali offre esperienze uniche e affascinanti. Il 25 aprile, sarà possibile esplorare le diverse es ... napolipiu.com

Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 24 a domenica 26 aprileRaiz in concerto al Trianon Viviani, la rassegna Vedi Napoli e poi Mangia, la mostra Canto Napoli di Emilio Isgrò a Capodimonte, gli appuntamenti del Comicon Off e il 25 aprile ingresso gratuito nei m ... napolitoday.it

Carnevale di Viareggio. Carnevale di Viareggio · . Ritorna alle Gallerie degli Uffizi l'opera in prestito al Museo Carnevale Viareggio che ritrae una donna mascherata da Arlecchino. Olio su tela di un autore anonimo del XVIII che abbiamo ospito da ge - facebook.com facebook

Vuoi conoscere le antiche radici di Modena Un suggestivo percorso tra reperti romani, epigrafi commemorative e antiche memorie sepolcrali ti aspetta al Museo Lapidario Estense: il primo museo della città! Si trova al piano terra del Palazzo del Musei x.com