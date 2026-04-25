25 aprile a Napoli | ingresso gratuito al Museo Gallerie d’Italia e Corridoio d’Oro

Da napolipiu.com 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile 2026, in occasione della Festa della Liberazione, le Gallerie d’Italia a Napoli apriranno gratuitamente le porte delle loro quattro sedi. Questa giornata rappresenta un’occasione per visitare i musei senza costi e scoprire le collezioni esposte. L’iniziativa permette ai visitatori di entrare nei diversi spazi e di apprezzare le opere e le mostre presenti nelle strutture cittadine.

"> Il 25 aprile 2026, in occasione della Festa della Liberazione, le Gallerie d’Italia offriranno un’opportunità imperdibile per gli amanti dell’arte: ingresso gratuito nelle loro quattro sedi. Questa è un’occasione speciale per visitare collezioni permanenti e mostra temporanee, godendo di una giornata all’insegna della cultura e della bellezza. Scopri le Gallerie d’Italia in Quattro Città. Le Gallerie d’Italia si trovano nelle quattro città di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, ognuna delle quali offre esperienze uniche e affascinanti. Il 25 aprile, sarà possibile esplorare le diverse esposizioni e collezioni senza alcun costo, rendendo la cultura accessibile a tutti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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