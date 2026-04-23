Gallerie d’Italia mostre e collezioni gratis per il 25 aprile Cosa vedere da Milano a Napoli

Per il 25 aprile, le Gallerie d’Italia offrono ingresso gratuito a mostre e collezioni in diverse città italiane, da Milano a Napoli. A Napoli, tra le esposizioni, sono visibili ceramiche attiche e magnogreche provenienti dalla collezione Intesa Sanpaolo, insieme ad altre opere. L’iniziativa permette ai visitatori di esplorare gratuitamente queste esposizioni in vari luoghi del Paese durante questa data.

Per la festa della Liberazione, tutte e quattro le sedi delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli, Torino e Vicenza saranno aperte con ingresso gratuito, con la possibilità di visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso. Alle Gallerie d’Italia - Milano è aperta la mostra fotografica La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956, realizzata in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L’esposizione, a cura di Aldo Grasso, valorizza i servizi fotografici prodotti dall’Agenzia Publifoto in occasione delle prime Olimpiadi invernali ospitate in Italia, a Cortina d’Ampezzo, nel 1956.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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