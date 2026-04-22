Cultura Gallerie d' Italia aperte per il 25 aprile | ingresso gratuito a Milano e in tutta Italia

Per il 25 aprile, festa della Liberazione, tutte e quattro le sedi delle Gallerie d'Italia, situate a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, saranno aperte al pubblico. L’ingresso sarà gratuito e sarà possibile visitare le collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso. Questa iniziativa coinvolge le gallerie situate in diverse città italiane, offrendo l’opportunità di accedere gratuitamente alle esposizioni.

Il 25 aprile, festa della Liberazione, tutte e quattro le sedi delle Gallerie d'Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza saranno aperte con ingresso gratuito con la possibilità di visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso. La mostra aperta a MilanoA Milano è aperta la mostra.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Il 25 aprile giornata a ingresso gratuito alla Reggia di Caserta: biglietti disponibili dal 17 aprileTempo di lettura: 3 minutiIl 25 aprile è giornata di gratuità alla Reggia di Caserta. Il 25 aprile, ingresso gratuito in tre meravigliosi musei venezianiIn occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile, i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna saranno aperti gratuitamente,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Intesa Sanpaolo main partner di miart 2026: focus su Ryman e Schifano tra fiera e Gallerie d’Italia; Intesa Sanpaolo a miart 2026 omaggia Ryman e Schifano; Intesa Sanpaolo a miart 2026: dialogo tra Ryman e Schifano tra fiera e Gallerie d’Italia; Il lancio del nuovo Vernissage alle Gallerie d’Italia di Milano. Cultura, Gallerie d'Italia aperte per il 25 aprile: ingresso gratuito a Milano e in tutta ItaliaIl 25 aprile, festa della Liberazione, tutte e quattro le sedi delle Gallerie d'Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza saranno aperte con ingresso gratuito con la possibilità di visitare le ... milanotoday.it Gallerie d’Italia, a Torino la mostra Replaced di Diana MarkosianCoppola (Gallerie d’Italia): Rinnoviamo così la nostra partecipazione al Festival, confermando il convinto sostegno all'organizzatore, la Fondazione CAMERA, e al lavoro del neodirettore Walter Guadag ... affaritaliani.it Venerdì 24 aprile alle ore 16:30, presso il Palazzo della Cultura "Pasquino Crupi" a Reggio Calabria è in programma il taglio del nastro della mostra dedicata a Paolo Rossi, intitolata "Un ragazzo d'oro". A seguire, alle ore 18:00, è previsto un talk show che si s - facebook.com facebook Alberto Balboni alla Giustizia, Giampiero Cannella alla Cultura, Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Mara Bizzotto al Mimit e Massimo Dell'Utri alla Farnesina: ecco le cinque nomine a sottosegretario decise per completare la squadra di governo #ANS x.com