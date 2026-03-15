Le Quattro Stagioni della Pace – musica e teatro della narrazione con i giovani protagonisti

Sabato 14 marzo 2026 si è svolta in sala consiliare a Montespertoli la serata conclusiva di “Le Quattro Stagioni della Pace”, un evento che ha coinvolto giovani protagonisti in una rappresentazione tra musica e teatro. La partecipazione del pubblico è stata numerosa e ha mostrato un forte coinvolgimento emotivo durante tutto l’appuntamento, che si è tenuto dalle 21 alle 23.

L'evento si è svolto sabato 14 marzo 2026, dalle ore 21 alle ore 23, in sala consiliare, Comune di Montespertoli, con una grande partecipazione di pubblico. Grande partecipazione di pubblico e intenso coinvolgimento emotivo hanno accompagnato la serata conclusiva dell’evento “Le Quattro Stagioni della Pace”, svoltosi sabato 14 marzo 2026, dalle ore 21 alle ore 23, in sala consiliare, Comune di Montespertoli; un progetto artistico che ha intrecciato musica e parola in un percorso di teatro della narrazione affidato ai giovani. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana e con il patrocinio del Comune di Montespertoli, in occasione della Festa della Toscana 2025, dedicata al tema della Pace. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati “Le Quattro Stagioni della Pace”Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Nel progetto ideato... Comicità, musica e narrazione: gli spettacoli della stagione 2026 di Stradanuova TeatroLa nuova stagione di Stradanuova Teatro Centrale, in programma da gennaio a maggio 2026, si apre con un cartellone vivace e trasversale che abbraccia... Una selezione di notizie su Quattro Stagioni della Temi più discussi: Le Quattro Stagioni della Pace a Montespertoli; Teatro Valli, Quattro stagioni mai viste così; 'Le quattro stagioni di Vivaldi' a Palazzo Biscari; Vivaldi e la voce dei giovani per Le Quattro Stagioni della Pace a Montespertoli. Tanto pubblico per 'Le Quattro Stagioni della Pace' a MontespertoliGrande partecipazione di pubblico e intenso coinvolgimento emotivo hanno accompagnato la serata conclusiva dell’evento Le Quattro Stagioni della Pace, ... gonews.it Le Quattro Stagioni di Vivaldi 'danzano' l'11 marzo al Teatro Valli di Reggio EmiliaCon Il Cimento dell'Armonia e dell'Inventione, in scena al Teatro Valli di Reggio Emilia l'11 marzo, Anne Teresa De Keersmaeker e Radouan Mriziga intraprendono un'esplorazione coreografica sulle Quatt ... ansa.it Giovanna M. Carli. Jörg Faerber · Vivaldi: The Four Seasons, Spring, Violin Concerto in E Major, Op. 8/1, RV 269: I. Allegro. LE QUATTRO STAGIONI DELLA PACE Musica, teatro e giovani per celebrare i valori della Toscana Sabato 14 marzo 2026 – ore 21: facebook