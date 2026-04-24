Opel Firenze Rocks Funaro | Nostra città tra grandi mete della musica europea

Dal 12 al 14 giugno alla Visarno Arena si terrà l'edizione 2026 di Opel Firenze Rocks, festival musicale che quest'anno arriva alla sua ottava edizione. Tra gli artisti previsti ci sono Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams e i The Cure. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più importanti della musica europea in città. Il direttore del festival ha sottolineato come Firenze sia ormai tra le mete preferite per grandi eventi musicali.

Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri: dal 12 al 14 giugno torna alla Visarno Arena Opel Firenze Rocks, che nel 2026 giunge alla sua ottava edizione. Un appuntamento ormai centrale nel panorama live europeo, capace ogni anno di trasformare Firenze in uno dei principali hub della musica internazionale. “Firenze Rocks si conferma crocevia della grande musica internazionale e punto di riferimento tra i grandi festival a livello europeo. – sottolinea la sindaca Sara Funaro – La Visarno Arena si prepara ancora una volta a trasformarsi nel cuore dell’estate live nazionale e internazionale, collocando la nostra città tra le grandi mete della musica europea.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Opel Firenze Rocks, Funaro: “Nostra città tra grandi mete della musica europea” Notizie correlate Opel Firenze Rocks 2026, come comprare i biglietti per Lenny Kravitz e Salmo il 12 giugnoL'edizione 2026 dell'Opel Firenze Rocks si preannuncia più infuocata che mai, con la Visarno Arena pronta ad accogliere, da venerdì 12 a domenica 14... Sfilano i militanti di Vannacci a Firenze, sindaca Sara Funaro: “Non vogliamo ronde nella nostra città”FIRENZE – Dopo l’apertura della sede di Futuro Nazionale a Firenze, miliatnti del partito fondato dal generale Roberto Vannacci sfilano in notturna... Una raccolta di contenuti Opel Firenze Rocks, ottava edizione, dal 12 al 14 giugno 2026Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri dal 12 al 14 giugno torna alla Visarno Arena Opel Firenze Rocks ... controradio.it Firenze Rocks scalda i motori: da Lenny Kravitz ai Cure torna la grande musicaAl via il 12 giugno alla Visarno Arena Opel il festival fiorentino, alla sua ottava edizione, che trasforma la città in uno dei principali hub internazionali per i live ... adnkronos.com