Barelle insufficienti al Pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli il caso del noleggio privato I controlli dei Nas

Al pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli, sono state segnalate barelle insufficienti per il numero di pazienti. La denuncia è apparsa sui social, portando all’intervento dei carabinieri del Nas, che hanno effettuato controlli sul posto. In seguito alle verifiche, sono state consegnate nuove barelle per far fronte alla carenza segnalata.

Prima la denuncia sui social, poi i controlli quasi immediati dei carabinieri del Nas e infine – quasi in risposta al clamore – l’arrivo di nuove barelle. È la vicenda che ruota attorno al Pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, zona est di Napoli, dove nelle ultime ore è scoppiato un caso sulla carenza di posti letto e sul presunto “noleggio” di barelle da parte di ambulanze private. Nel pomeriggio dell’11 aprile i carabinieri del Nas hanno effettuato un’ispezione all’interno della struttura di Ponticelli. I controlli, che rientrano nelle verifiche periodiche sulla sanità, si sono concentrati in particolare sull’ area del Pronto soccorso e sull’Osservazione breve intensiva (Obi).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Barelle insufficienti al Pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli, il caso del noleggio “privato”. I controlli dei Nas I Nas all’Ospedale del Mare: barelle insufficienti al Pronto Soccorso, controllate le ambulanzeIspezione dei Nas nell'Ospedale del Mare di Ponticelli; i carabinieri avrebbero riscontrato un numero insufficiente di barelle nel Pronto Soccorso. Napoli, scandalo all’Ospedale del Mare: barelle in affitto a cifre folliUn presunto sistema di noleggio illegale di barelle si è manifestato davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’Ospedale del Mare a Napoli,...