Zurich Classic | Smalley e Springer volano a -14 dopo il primo round

Nel primo round dello Zurich Classic, i giocatori Smalley e Springer si sono portati in testa con un punteggio di -14. La gara si svolge a Avondale, dove la formula alternate ball riduce le possibilità di ottenere birdie rispetto alle modalità tradizionali. I due atleti hanno ottenuto risultati notevoli, mantenendo il vantaggio sugli avversari nelle prime fasi del torneo.

? Cosa sapere Smalley e Springer guidano lo Zurich Classic a Avondale con un punteggio di -14.. Il passaggio alla formula alternate ball riduce le possibilità di birdie per i leader.. Alex Smalley e Hayden Springer guidano la classifica al TPC Louisiana di Avondale con un punteggio di -14 dopo il primo round dello Zurich Classic of New Orleans, distanziando i contendenti in una giornata di score altissimi. Il primo giro del torneo statunitense, che mette in palio un montepremi da 9.5 milioni di dollari, ha i giocatori del PGA Tour sfidare il percorso par 72 con la formula del fourball. La competizione, nata nel 1938 e trasformata in evento a coppie dal 2017, ha prodotto risultati straordinari grazie alla possibilità per ogni team di avere due opportunità per colpo, facilitando la registrazione di birdie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zurich Classic: Smalley e Springer volano a -14 dopo il primo round Notizie correlate Leggi anche: Golf, Smalley/Springer al comando dello Zurich Classic of New Orleans dopo il primo round Golf, Smotherman comanda la leaderboard dopo il primo round del Cognizant ClassicI golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizione mettendosi alle spalle il primo round del Cognizant Classic... Approfondimenti e contenuti Golf, Smalley/Springer al comando dello Zurich Classic of New Orleans dopo il primo roundI golfisti del PGA Tour avviano un nuovo fine settimana di gara. Concluso infatti il primo round dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 9.5 ... oasport.it Zurich Classic R1 Leaderboard: Alex Smalley and Hayden Springer take lead with record roundAlex Smalley and Hayden Springer raced out the gates at the PGA Tour's sole team event of the season at TPC Louisiana. golfmagic.com