Golf Smotherman comanda la leaderboard dopo il primo round del Cognizant Classic

Il primo giro del Cognizant Classic ha visto i giocatori del PGA Tour scendere in campo, con alcuni protagonisti che si sono distinti subito in testa alla classifica. I partecipanti si sono sfidati su un campo impegnativo, mettendo in mostra talento e determinazione fin dai primi colpi. La competizione è aperta e promette ulteriori emozioni nelle giornate a seguire.

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizione mettendosi alle spalle il primo round del Cognizant Classic (montepremi 9.6 milioni di dollari). L'evento nato nel 1972 e conosciuto fino a pochissimi anni orsono con il nome di Honda Classic, vede al comando Austin Smotherman. L'americano guida la classifica con lo score provvisorio di -9 (62 colpi) grazie ad un solidissimo round bogey free e vanta un colpo di margine sul suo più immediato inseguitore. In due hanno fatto la differenza con il colombiano Nico Echavarria incollato in seconda posizione con una sola lunghezza di distanza. Ben 5 i colpi che separano il battistrada dal gruppetto dei terzi.