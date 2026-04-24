Un ex portiere campione del mondo ha commentato pubblicamente le recenti prestazioni di un giovane collega. Ha descritto il suo atteggiamento come sorprendente e ha sottolineato che, mantenendo la calma, può sviluppare grandi capacità. Ha inoltre evidenziato che, pur essendo ancora in fase di crescita, il portiere dimostra di saper parare con sicurezza. Le sue parole si sono concentrate sulle qualità attuali e sulle potenzialità future del ragazzo.

Con la benedizione di Dino Zoff. E scusate se è poco. La straordinaria impresa di Edoardo Motta, capace di parare quattro rigori su cinque nella lotteria che ha deciso la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, è stata seguita con trepidazione, poi diventata gioia, anche dal Mito che sollevò da capitano la Coppa del Mondo del 1982. E che del ruolo è ovviamente un’autorità, anzi l’Autorità. "Motta ha fatto davvero una cosa pazzesca - racconta Zoff - parare quattro rigori su cinque è una roba incredibile. Soprattutto perché sono state prodezze vere e proprie, non errori di chi ha calciato i rigori". Possiamo dire che è nata una stella o è ancora troppo presto? "È giusto mantenere i piedi per terra, è un ragazzo giovane e in quanto tale deve ancora fare tanta strada, migliorare sotto vari punti di vista.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zoff su Motta: "È stato straordinario: se resta tranquillo diventerà un grande"

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