Zoff incorona Motta | Può andare molto lontano mi ricorda Toldo Questo il consiglio che gli dò

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di un giovane collega, sottolineando le sue qualità e il suo potenziale. Zoff ha paragonato il suo stile a quello di un altro noto portiere, aggiungendo che potrebbe raggiungere traguardi importanti. Ha anche condiviso un consiglio diretto rivolto al portiere in questione, ritenendo che abbia tutte le carte in regola per svilupparsi ulteriormente.

Mercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti Bastoni Barcellona, la doppia mossa di Deco: tratta con Martin ma. L’indiscrezione dalla Spagna Pulisic Milan, i gol latitano e ora è gelo sul rinnovo! Lo scenario a sorpresa per lo statunitense Bayern Monaco, il futuro di Neuer resta un tema caldo! Il club è disposto a questo pur di rinnovargli il contratto Muharemovic Inter, base d’intesa e apertura totale! Ecco perché la sua volontà può essere decisiva Ranieri Roma, adesso è ufficiale la separazione dal senior advisor: il comunicato del club e l’annuncio sul futuro! Motta si racconta: «Cech il mio idolo, ai miei genitori dicevo una cosa.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zoff incorona Motta: «Può andare molto lontano, mi ricorda Toldo. Questo il consiglio che gli dò» Notizie correlate Il prof cieco che non può andare in gita con gli allievi: «Mi ha fermato la legge anticorruzione»Jacopo Lilli, 40 anni, è il professore cieco che non potrà accompagnare i suoi alunni in gita a Dublino. Calafiori ricorda il passato: «Devo tantissimo a Thiago Motta. E Spalletti mi ha cambiato»di Redazione JuventusNews24Calafiori ricorda il passato: «Devo tantissimo a Thiago Motta. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dino Zoff incorona Motta: una saracinesca per la Lazio sui calci di rigore; Rafael Leao e l’inchiesta escort: le dichiarazioni ufficiali sulla totale estraneità; Tensioni a Roma: Claudio Ranieri verso la rottura definitiva con la società; Lamine Yamal e la maledizione del rigore: la Spagna in ansia per il Mondiale. L’ex portiere della Juve e della Nazionale, Dino Zoff, spende parole al miele nei confronti del giovane estremo difensore della Lazio, Edoardo MottaL'ex portiere della Juve e della Nazionale, Dino Zoff, spende parole al miele nei confronti del giovane estremo difensore della Lazio, Edoardo Motta ... calcionews24.com Zoff: Di Motta mi ha colpito la tranquillità. In Italia abbiamo sempre avuto portieri importantiNel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport, Dino Zoff ha parlato di Edoardo Motta: Abbiamo sempre. tuttomercatoweb.com