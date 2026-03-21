Calafiori ha parlato del suo percorso sportivo, sottolineando quanto sia grato a Thiago Motta per averlo allenato in passato. Ha anche menzionato che Spalletti ha avuto un ruolo importante nel suo sviluppo come calciatore. Le sue dichiarazioni si concentrano sulle figure che hanno influenzato la sua crescita professionale nel calcio.

. Le dichiarazioni dell’ex difensore dell’Arsenal. A Sportweek, Riccardo Calafiori si è raccontato attraverso una lunga intervista. ULTIMISSIME JUVE LIVE: le principali notizie di giornata BLESSIN LO CHIAMAVA ITALIAN BASTARD – « Io tendo sempre a giustificare i comportamenti degli altri e sicuramente ho sbagliato qualcosa. Anche a distanza di anni, però, non ho sensazioni positive su di lui. Il Genoa retrocesse e noi litigammo: penso che, anche se mi avesse fatto giocare un po’ di più, la mia carriera non sarebbe cambiata ». INCOMPRESO DALLA SERIE A – « Con Roma e Genoa non è andata bene, ma me ne sono fatto una ragione, perché ero davvero molto giovane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calafiori ricorda il passato: «Devo tantissimo a Thiago Motta. E Spalletti mi ha cambiato»

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