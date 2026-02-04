Il prof cieco che non può andare in gita con gli allievi | Mi ha fermato la legge anticorruzione

Il professore cieco Jacopo Lilli non potrà partire con gli studenti per Dublino. La legge anticorruzione glielo impedisce, anche se lui avrebbe voluto accompagnarli. Lilli ha spiegato che si è trovato bloccato da norme che non aveva previsto, mentre si preparava alla partenza con i ragazzi. La sua storia ha suscitato molta sorpresa tra colleghi e genitori.

Jacopo Lilli, 40 anni, è il professore cieco che non potrà accompagnare i suoi alunni in gita a Dublino. Gli allievi della Terza V dell’istituto Russel Newton di Scandicci in provincia di Firenze partiranno il 25 febbraio per uno stage linguistico. Ma senza il docente di inglese. La dirigente scolastica Anna Maria Addabbo ha spiegato in una nota che «la questione non riguarda la persona del docente, ma la responsabilità dell’istituzione scolastica nei confronti degli studenti e delle famiglie. In questo caso è stata necessaria una valutazione organizzativa legata a un’attività complessa e ad alto livello di responsabilità».🔗 Leggi su Open.online

La scuola di Scandicci ha deciso di escludere Jacopo Lilli, il professore di inglese non vedente, dal viaggio in Irlanda.

Jacopo Lilli, il professore escluso dalla gita a Dublino perché cieco, torna a parlare.

Prendete un professore di inglese, un viaggio studio di una settimana in Irlanda previsto a fine febbraio e una classe che lo vuole con sé. Ora aggiungete una scuola che dice NO. Motivo Il docente è cieco. Succede nel 2026, non cent’anni fa. Si chiama Jaco - facebook.com facebook

