Zoff incorona Motta | Può andare molto lontano mi ricorda Toldo Questo il consiglio che gli do

Dino Zoff, ex portiere della Juve e della Nazionale, ha espresso parole di stima nei confronti di Motta, sottolineando che può avere un futuro promettente nel calcio. Zoff ha paragonato il giocatore a Toldo, aggiungendo che gli dà un consiglio per il suo percorso. La sua valutazione si basa sulle qualità evidenziate dall’atleta e sulla sua potenzialità di svilupparsi ulteriormente.

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