Da circa otto mesi si vocifera di un possibile matrimonio tra l'attrice e il cantautore. Recentemente, l'attrice è stata notata con un anello al dito, cosa che ha alimentato le speculazioni sui social e sui media di gossip. Entrambi sono stati visti insieme in diverse occasioni pubbliche, senza confermare ufficialmente la notizia. La coppia non ha rilasciato dichiarazioni riguardo alle voci di nozze.

Chi pensava a un flirt destinato a durare poche settimane, dovrà ricredersi. La storia d'amore tra Zoë Kravitz e Harry Styles prosegue a gonfie vele e, dopo il recente avvistamento della coppia, c'è anche chi ipotizza che l'attrice e la popstar sarebbe a un passo dal giurarsi amore eterno e convolare a nozze. Ecco cosa sappiamo. La coppia è stata immortalata negli ultimi giorni a Londra, lì dove l'amore tra i due sarebbe esploso nel corso dell'estate 2025, e il prezioso e vistoso anello all'anulare della mano sinistra dell'attrice ha subito fatto esplodere il gossip: possibile che Harry e Zoë abbiano già deciso di convolare a nozze dopo otto mesi di amore? Gli indizi ci sono tutti, al di là dell'anello che indicherebbe una proposta di matrimonio fatta e accettata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Harry Styles e Zoë Kravitz, matrimonio in vista? L'anello dell'attrice fa esplodere il gossip

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Abbiamo chiesto Paolo Crepet di descriverci #InAltreParole Harry Styles, il cantautore britannico di cui il noto psichiatra è un grande amico Guarda la puntata su App La 7 e http://La7.it! Clicca sul link che trovi in bio #La7 #PaoloCrepet #HarryStyles #curio - facebook.com facebook