Recentemente si è diffusa la notizia di un anello al dito di un’attrice, che ha alimentato speculazioni su un possibile matrimonio con un cantante. La relazione tra i due, iniziata come una frequentazione leggera, sembra aver preso una piega più stabile, secondo alcuni osservatori. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, ma le foto hanno alimentato le discussioni tra fan e media.

Era iniziato come un flirt, ma la storia d’amore tra Harry Styles e Zoë Kravitz sembra essersi trasformata in qualcosa di molto più serio, tanto da far parlare di nozze. Harry Styles e Zoë Kravitz, nozze in vista?. A scatenare i rumor è stata la mano di Kravitz, nello specifico il suo anulare, su cui è stato avvistato un anello luccicante del tutto simile a un anello di fidanzamento. Ci è voluto poco prima che le foto facessero il giro del web: scattate dal Sun, ritraggono la coppia a Londra, mentre passeggia tenendosi per mano e si scambia un tenero bacio. GUARDA LE FOTO Harry Styles: nuovo singolo, nuovo stile? Rassegna dei suoi look genderfluid indimenticabili.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Zoë Kravitz e quell’anello al dito che sa tanto di matrimonio con Harry Styles

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