Zelensky sfida Putin | Lo invito a Kiev

Il presidente ucraino Zelensky ha chiamato pubblicamente Putin, invitandolo a Kiev. La notizia arriva mentre continuano le tensioni tra i due paesi, senza che ci siano accordi ufficiali per un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Zelensky ha deciso di sfidare apertamente il leader russo, puntando a una possibile svolta diplomatica. Nel frattempo, le attività militari e le tensioni tra le due parti restano alte, senza segnali di tregua.

10.15 "Non c'è un accordo ufficiale di cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche tra Ucraina e Russia". Così il leader ucraino Zelensky dopo che il presidente russo Putin ha accettato la proposta del presidente Usa Trump di sospendere per 7 giorni i raid su Kiev. "Se Mosca interromperà i raid, Kiev si asterrà in cambio dagli attacchi", ha assicurato Zelensky. Ma "Mosca ha interrotto lo scambio di prigionieri perché sostengono che a loro non porti nulla. Invito Putin a Kiev, vediamo se ha il coraggio", sfida Zelensky.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Zelensky non si fa illusioni e ribadisce che non ci sarà nessuna tregua del gelo.

