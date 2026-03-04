Docsity AI l’app che trasforma appunti e lezioni in un nuovo modo di studiare

Docsity AI è un’app che utilizza l’intelligenza artificiale per convertire appunti e lezioni in strumenti di studio innovativi. L’app è stata presentata come un nuovo modo di studiare, rivoluzionando la modalità di apprendimento nelle scuole superiori e nelle università. L’attenzione è rivolta alla capacità di facilitare lo studio attraverso tecnologie avanzate senza entrare nel merito delle cause di questa evoluzione.

Un'unica app per raccogliere lezioni, appunti e contenuti digitali e trasformarli, grazie all'intelligenza artificiale, in strumenti pronti per uno studio più organizzato e continuo L'intelligenza artificiale sta ridisegnando in profondità il modo in cui si apprende, sia tra i banchi di una scuola superiore sia nelle aule universitarie. In questo scenario si inserisce Docsity AI, la nuova applicazione lanciata da Docsity, la piattaforma di apprendimento collaborativo fondata da Riccardo Ocleppo e oggi utilizzata da milioni di studenti in tutto il mondo. Disponibile su iOS e Android, l'app rappresenta un'evoluzione significativa dell'esperienza di studio, un ambiente digitale capace di raccogliere, organizzare e trasformare ogni tipo di materiale didattico grazie all'AI.