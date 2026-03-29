Il 27 marzo 2026 è stato avviato ufficialmente un progetto di monitoraggio del lupo nel territorio ferrarese. La presentazione è avvenuta con la partecipazione del vicesindaco e di esperti del settore, tra cui Marco Antonelli. Il progetto prevede l’impiego di cittadini come sentinelle per rilevare la presenza degli esemplari sul territorio.

Il 27 marzo 2026 ha segnato l’avvio formale di un progetto di monitoraggio del lupo nel territorio ferrarese, presentato dal vicesindaco Alessandro Balboni insieme a esperti come Marco Antonelli. L’iniziativa mira a trasformare il ritorno di questa specie in un’opportunità di riequilibrio ecologico, gestendo la convivenza tra uomo e natura nella Pianura Padana. L’obiettivo non è solo osservare, ma fornire ai cittadini strumenti pratici per affrontare gli incontri ravvicinati senza rischi, coinvolgendo direttamente la popolazione nelle segnalazioni. Si tratta di un approccio che cerca di bilanciare le necessità umane con quelle della fauna selvatica, riconoscendo che i grandi mammiferi stanno sempre più utilizzando le aree prossime alle città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lupo a Ferrara: via al monitoraggio, i cittadini diventano sentinelle

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