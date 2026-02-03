LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | Furlani sfida Tentoglou! Zaynab Dosso nei 60 metri

Questa mattina a Ostrava si apre il meeting di atletica dell’Indoor Tour, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. Furlani si prepara a sfidare Tentoglou sui 60 metri, mentre Zaynab Dosso corre per conquistare la vittoria. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Ostrava, evento gold dell’World Indoor Tour 2026. Dopo i due eventi oltreoceano che hanno aperto la stagione dei meeting di categoria gold, gli occhi degli appassionati si rivolgono all’Atleticka hala di Ostrava dove andranno in azione tanti protagonisti internazionali. Gli occhi degli appassionati italiani saranno concentrati soprattutto alla gara del salto in lungo maschile. Mattia Furlani torna in azione dopo l’ottimo avvio di stagione in quel di Parigi, dove lo scorso 25 gennaio si è preso il world lead a 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina il Meeting di Ostrava prende il via con alcune gare di alto livello.

Martedì 3 febbraio, a Ostrava, si tiene la tappa di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica.

