Zaynab Dosso | Ai World Relays non dovevo esserci ma all’Italia non si dice di no Alfred guardava ogni mio passo

Zaynab Dosso ha affermato di non dover partecipare ai World Relays, ma di aver ricevuto comunque l’ordine di esserci. Ha spiegato che l’Italia non le ha dato alternative e che un suo allenatore ha monitorato attentamente ogni suo movimento. Dopo un inizio di stagione con un titolo storico ai Mondiali Indoor, ora si concentra sugli Europei, con in programma anche le World Relays e i World Athletics Ultimate Championships a settembre.

Una prima parte di stagione fenomenale con lo storico titolo ai Mondiali Indoor ed ora una stagione all’aperto con il grande obiettivo degli Europei, ma ancora prima le World Relays con la staffetta e successivamente a settembre anche i World Athletics Ultimate Championships. Saranno dunque mesi impegnati ed importanti per Zaynab Dosso, una delle stelle dell’atletica azzurra, che è stata ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport. Il primo impegno sarà quello delle World Relays in Botswana: “Non sarei dovuta partire, ma per la maglia azzurra bisogna fare anche delle piccole concessioni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zaynab Dosso: “Ai World Relays non dovevo esserci, ma all’Italia non si dice di no. Alfred guardava ogni mio passo” Notizie correlate Zaynab Dosso spacca il secondo e lancia la candidatura all’oro! Alfred replica ai Mondiali Indoor, Doualla eliminataZaynab Dosso ha mostrato i muscoli nella semifinale dei 60 metri ai Mondiali Indoor, qualificandosi all’atto conclusivo con il miglior crono della... Zaynab Dosso scappa via e tira il freno a mano in batteria: fluidità ai Mondiali Indoor, apparecchiata la sfida con AlfredZaynab Dosso ha incominciato la sua caccia personale ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, a cui si è presentata da co-primatista mondiale stagionale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Zaynab Dosso: Ai World Relays non dovevo esserci, ma all’Italia non si dice di no. Alfred guardava ogni mio passo; Zaynab Dosso torna sui 100 metri: ecco quando correrà contro Doualla; Atletica: World Relays, trenta staffettisti azzurri per il Botswana; Zaynab Dosso fissa la data del debutto stagionale sui 100: sfida generazionale a Savona con Doualla. Zaynab Dosso: la donna più veloce del mondo a Sprint ZoneNuovo appuntamento con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera! ????? Ospite della puntata è Zaynab ... oasport.it Zaynab Dosso a Sprint Zone: la regina dei 60m indoor si raccontaZaynab Dosso, 'la donna più veloce del mondo sui 60 m', ospite a Sprint Zone per raccontare successi e ambizioni ... it.blastingnews.com Zaynab Dosso: la donna più veloce del mondo a Sprint Zone - facebook.com facebook