? Cosa sapere Il duo Zara Colombo ha pubblicato a Milano l'album di otto tracce Lingua madre.. Il progetto integra estetica visiva e sonorità pop per l'espansione nei mercati internazionali.. A Milano, tra i bagliori di uno studio di registrazione e il calore di un aprile che avanza, Zara Massaro e Luca Massaro stanno riscrivendo le regole del pop italiano attraverso una sintesi perfetta tra estetica visiva e suono. Il duo, unito sia nell’arte che nel matrimonio, ha recentemente rilasciato Lingua madre, un disco di otto tracce che si distacca nettamente dal attuale. Mentre la scena musicale italiana sembra spesso smarrita tra l’estetica dell’indie, le declinazioni del rap o lo stile talvolta eccentrico dei red carpet di Sanremo, gli Zara Colombo scelgono una via diversa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zara Colombo: il duo che sfida il pop moderno con l’arte visiva

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Temi più discussi: Per essere contemporanei gli Zara Colombo hanno smesso di inseguire il presente; Zara Colombo e i corsi accelerati di italiano in Madre Lingua; Zara Colombo - Madre Lingua - Album, acquista.

Per essere contemporanei gli Zara Colombo hanno smesso di inseguire il presenteLei, modella che viene dalla Patagonia, canta in un italiano cubista. Lui, artista e fotografo, scrive canzoni cool e leggere. Sono un po’ Birkin e Gainsbourg, un po’ Factory, un po’ vecchio Piper. rollingstone.it

Madre LinguaCantautorato indie-pop tra Italia e Argentina: Madre Lingua di Zara Colombo fonde eleganza, accento e visione art pop in 20 minuti. sentireascoltare.com

“Madre Lingua” dei Zara Colombo fonde con raffinatezza influenze e identità artistiche distanti, distinguendosi per stile, atmosfera e una marcata impronta autoriale. https://www.sentireascoltare.com/recensioni/zara-colombo-madre-lingua/ - facebook.com facebook