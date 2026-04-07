Martedì 31 marzo, presso l’Orso in Duomo a Messina, si è tenuta una cena a quattro mani tra il pizzaiolo e lo chef. La serata ha visto le due figure collaborare, condividendo le proprie creazioni culinarie. La cena si è svolta in un’atmosfera amichevole, con l’obiettivo di unire le rispettive competenze gastronomiche. Non sono stati annunciati premi o riconoscimenti ufficiali durante l’evento.

Il pizzaiolo Matteo La Spada e lo chef Giuseppe Biuso hanno unito le loro visioni gastronomiche martedì 31 marzo presso l’Orso in Duomo di Messina, trasformando una cena a quattro mani in un evento basato sull’amicizia. L’appuntamento, svoltosi in piazza Duomo 8 a Messina, ha il protagonista locale, La Spada, che opera all’interno del gruppo dell’Orso, collaborare con Biuso, titolare del ristorante Vite a San Patrignano, insignito della stella verde Michelin. L’esperienza culinaria è stata caratterizzata da un’alternanza dinamica tra le creazioni a base di lievitazione firmate dal pizzaiolo messinese e i piatti d’alta cucina ideati dallo chef, creando un percorso armonico e sorprendente per i presenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stella Michelin e pizza: il duo gourmet che sfida Messina

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