Il gruppo irlandese Kneecap sfida il potere con Fenian un disco che mescola storia identità e ribellione pop

I Kneecap tornano a far parlare di sé con il loro nuovo album “Fenian”, in uscita il 24 aprile 2026. La band di Belfast, composta da rapper e MCs, continua a mescolare musica e politica, dando voce alla loro identità e alle rivendicazioni irlandesi. Il disco promette di essere un altro esempio di come la musica possa sfidare il potere e raccontare storie di ribellione.

I Kneecap, il trio irlandese di Belfast composto da MCs e rapper che da anni mescolano hip-hop, punk e politica, tornano con *Fenian*, il loro nuovo album in uscita il 24 aprile 2026 per Heavenly Recordings. Il disco non è solo un ritorno musicale, ma una dichiarazione di resistenza. Nato in un contesto di crescente tensione con le istituzioni britanniche, *Fenian* risponde a mesi di attacchi mediatici, pressioni politiche e tentativi di silenziare il gruppo. Accusati di estremismo, censurati in alcune città, costretti a cancellare concerti su pressione istituzionale, i Kneecap hanno subito una campagna di demonizzazione che li ha definiti una minaccia per l’ordine pubblico piuttosto che artisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su KneeCap Il Disco

Ultime notizie su KneeCap Il Disco

Argomenti discussi: Kneecap. FENIAN è il nuovo album, in ascolto Liars Tale; Kneecap, il nuovo album 'Fenian' è risposta a chi voleva farci tacere; Il terzo LP dei Kneecap uscirà ad aprile: Liars Tale è il primo singolo; La storia dei Kneecap con il trio hip hop è un film da amare.

