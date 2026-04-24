Il nome di Paolo Zampolli torna a circolare nel mondo del calcio, questa volta per una possibile ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali del 2026. Zampolli ha dichiarato di aver suggerito questa idea a un ex presidente della FIFA, esprimendo la speranza che si concretizzi. Ha anche commentato che un attuale dirigente sportivo sogna questa eventualità. La questione viene riportata dal Corriere della Sera, senza ulteriori approfondimenti.

"Incrocio le dita come tutti. Ho il cuore azzurro e gli Azzurri se lo meritano. Sono convinto che si possa sognare che l’Italia partecipi ai campionati del mondo che si svolgeranno negli Stati Uniti". Alla domanda sulle possibilità di vedere l’Italia al Mondiale, Paolo Zampolli risponde così al Corriere della Sera. L'inviato speciale del presidente Trump per le partnership globali era a Belgrado per una serie di incontri, ma tiene banco la questione ripescaggio. Le sue parole al Financial Times ("Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino che l'Italia sostituisca l'Iran ai Mondiali") avevano scatenato reazioni da tutte le parti: dall'Italia, dall'Iran, da governi e federazioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zampolli: "Italia ripescata? Sì, l'ho suggerito a Trump e ci spero. E penso che Abodi lo sogni..."

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