Roma, 23 aprile 2026 - Tra l’Italia e la partecipazione ai prossimi Mondiali di calcio si è aperto un nuovo capitolo. Secondo fonti vicine all’inviato speciale, quest’ultimo avrebbe proposto a un ex presidente degli Stati Uniti e al presidente della FIFA di considerare l’ipotesi dell’ingresso dell’Italia al posto dell’Iran. La proposta sarebbe stata avanzata durante incontri recenti, senza conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Roma, 23 aprile 2026 - Tra l’Italia e i Mondiali di calcio la partita non è chiusa. Infatti c’è stato un inaspettato assist di Donald Trump, che avrebbe chiesto al presidente della Fifa, Gianni Infantino, il ripescaggio degli azzurri per il trofeo che si giocherà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Il merito è di Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti in Italia. "Ho suggerito a Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, che l'Italia sostituisca l'Iran ai Mondiali", ha svelato al Financial Times. "Sono italiano e sarebbe un sogno vedere gli azzurri in un torneo ospitato dagli Stati Uniti. Con quattro titoli, hanno il prestigio necessario per giustificare la loro inclusione" nel torneo al via l'11 giugno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran, l’assist di Trump agli azzurri. L’inviato speciale Zampolli: “L’ho suggerito al tycoon e a Infantino”

Trump THREATENS To INTERVENE In Iran If They SHOOT Protestors | RISING

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