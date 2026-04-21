Ivan Rakitic, ex centrocampista di Barcellona e Siviglia, ha commentato la situazione del calcio internazionale, affermando che è inconcepibile un Mondiale senza la rappresentanza dell’Italia. Ha anche condiviso alcuni retroscena riguardanti le sue interazioni con le squadre italiane, in particolare la Juventus e l’Inter, senza però entrare nel dettaglio delle vicende. Le sue parole sono state riportate in un'intervista recentissima, attirando l’attenzione degli appassionati.

Gila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!» Mercato Milan, è Sorloth l’attaccante per Allegri! Il piano d’azione con l’Atletico Madrid e le alternative sullo sfondo Gila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Conte Napoli, il futuro rimane un rebus: il tema della discussione non riguarda solo la Nazionale! Occhio ai nomi in caso di addio Fiorentina, parla Vanoli: «Potevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni, poi nel secondo tempo.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rakitic consiglia l’Italia: «Inconcepibile un Mondiale senza Azzurri, ecco cosa farei». Poi svela il retroscena sulla Juve e sull’Inter

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