Italia ai Mondiali la mossa di Zampolli e il ruolo di Trump | cosa sta succedendo

In Italia, si stanno delineando nuove possibilità di qualificazione ai Mondiali di calcio. Paolo Zampolli, noto come l'emissario di un ex presidente degli Stati Uniti, sta facendo mosse che potrebbero influenzare il percorso della nazionale italiana. Le recenti attività di Zampolli sono al centro di attenzione, mentre si attendono sviluppi ufficiali sui prossimi passi della squadra nazionale.

Si aprono scenari clamorosi che potrebbero portare l'Italia ai Mondiali. Scenari su cui sta lavorando Paolo Zampolli, l'emissario di Donald Trump in Italia. La vicenda, rilanciata dal Financial Times, ruota attorno a una proposta avanzata direttamente ai vertici della Fifa: sostituire l’Iran con la Nazionale azzurra nella rassegna del 2026. Un’ipotesi che si inserisce in un contesto politico delicato e che, secondo il quotidiano britannico, rappresenterebbe anche uno " sforzo per riparare i legami fra Trump e la premier Giorgia Meloni " dopo i recenti attriti alle dichiarazioni del presidente statunitense prima su Leone XIV e poi sulla guerra in Iran.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Italia ai Mondiali, la mossa di Zampolli e il ruolo di Trump: cosa sta succedendo Notizie correlate Italia ai Mondiali al posto dell’Iran: la proposta di Zampolli, inviato speciale di TrumpPaolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per le Partnership globali, ha chiesto alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia... Icardi alla Juventus: la mossa degli agenti per riportare l’argentino in Italia. Cosa sta succedendoKostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze; Italia ripescata ai Mondiali? Cosa sappiamo davvero, quando decide la Fifa e quali squadre affronterebbe; Italia ripescata ai Mondiali: perché ora è spuntata fuori l’ipotesi di un super-playoff; Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff. Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran, l’ho chiesto: la Rai torna a sperareL’inviato del presidente USA Paolo Zampolli avrebbe avanzato la proposta alla FIFA, che però vuole garantire la partecipazione dell’Iran: lo scenario ... libero.it L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran: la proposta alla Fifa di Paolo Zampolli, inviato di TrumpL'inviato per le partnership globali nel nostro Paese: Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione. Ma l'Iran conferma la sua presenza ... rainews.it La finale di Coppa Italia conquistata dalla Lazio è il giusto premio per il lavoro fatto dall’allenatore e dalla squadra in una stagione difficilissima. #cronachedispogliatoio - facebook.com facebook Per non parlare della commovente partecipazione del sud Italia durante le 5 giornate di Milano. x.com