Il presidente delle Muse di Ancona ha annunciato che quest'anno si registrano aumenti sia nei numeri di spettatori che negli incassi, con particolare attenzione alle iniziative incentrate sul mare in occasione del bicentenario. Il sindaco della città ha dichiarato che Ancona si sta affermando come città della cultura. Questi segnali arrivano in un momento di grande fermento per il settore culturale locale, con eventi e iniziative che coinvolgono il pubblico.

Si annunciano anni importanti per le Muse di Ancona. A ricordarlo è Andrea Zampini, presidente della Fondazione Teatro delle Muse, che alla presentazione della nuova stagione lirica ha ricordato che il prossimo anno sarà celebrato il bicentenario dell’apertura del teatro, mentre nel 2028 il Massimo cittadino darà il suo contributo al dossier di Ancona capitale della cultura, anche per quel che riguarda l’opera. "I titoli saranno dedicati al tema del mare ", spiega Zampini, il quale aggiunge che negli ultimi anni sono aumentati sia gli spettatori che gli incassi della stagione, "segno che stiamo catturando sempre più interesse da parte del pubblico, e in particolare dei giovani".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zampini: "Spettatori e incassi in crescita, per il bicentenario titoli sul mare". Il sindaco: "Ancona città della cultura"

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